Обнародованы предварительные результаты анализов Порошенко

Новости Украины: Врач-нарколог рассказал о первых результатах медосмотра Петра Порошенко.

По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, ни какого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было. Об этом сообщил врач-нарколог Киевской городской наркологической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый, передает корреспондент.

"С разрешения человека, который проходил обследование, мы использовали несколько способов выявления психоактивных веществ в организме, это были и быстрые тесты, результаты которых я уже имею возможность обнародовать - ни одного психоактивного вещества обнаружено не было", - сказал он.

Он добавил, что в течение двух часов будет возможность провести более обстоятельное и содержательное обследование.

Президент Украины Петр Порошенко считает целесообразным внести изменения в законодательство с тем, чтобы сделать обязательным условием сдачу анализов для кандидатов на пост главы государства на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости.

"Я с большим пониманием и одобрением отнесся к предложению теперь уже господина Зеленского по медицинскому освидетельствованию относительно отсутствия алкогольной и наркотической зависимости. Две ключевые позиции: это должны быть независимые и сертифицированные медицинские учреждения", - сказал он журналистам в пятницу на НСК "Олимпийский" после сдачи анализов в медицинском пункте комплекса.

П.Порошенко подчеркнул, что сразу же дал разрешение на проведение исследований. "Я даже не знаю, какие клиники, четыре или пять, они разные (брали образцы на анализы - ред)", - добавил он.

Президент также отметил, что, по словам медиков, первые результаты будут обнародованы буквально через несколько минут, вторые - через несколько часов и "дальше будет обсуждаться в кругу медицинском".

"Я считаю, что это абсолютно необходимая позиция. Я бы внес соответствующие изменения в законодательство, сделав бы эту процедуру обязательной, потому что вопрос отсутствия алкогольной и наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это вопрос национальной безопасности … это вопрос, важный для общества", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, сегодня кандидат в президенты Петр Порошенко прошел медосмотр перед дебатами на стадионе "Олимпийский".

5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории «Евролаб».

Напомним, ночью 5 апреля президент Украины Петр Порошенко повторно призвал шоумена Владимира Зеленского выйти на дебаты.