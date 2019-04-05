Порошенко в прямом эфире сдал анализы перед дебатами с Зеленским

Новости Украины: Действующий президент Украины Петр Порошенко успешно сдал анализы перед дебатами на НСК "Олимпийский".

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко сдал анализы на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя.

Как передает корреспондент, глава государства сдал необходимые анализы в медицинском центре НСК «Олимпийский».

Сдача крови из медицинского центра транслировалась в прямом эфире аккредитованным журналистам, которые находились в НСК «Олимпийский» и на странице президента в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что дебаты с кандидатом на пост главы государства, шоуменом Владимиром Зеленским должны состояться, желательно в несколько этапов.

"Я очень доволен, что Владимир Зеленский принял мое предложение о дебатах. (…) Я твердо убежден, что дебаты состоятся", - сказал он журналистам в пятницу на НСК "Олимпийский" после сдачи анализов в медицинском пункте комплекса.

П.Порошенко отметил, что было бы хорошо, чтобы дебаты состоялись в несколько этапов.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко считает неуважением и недостойным отношение к лидеру ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко предложение стать арбитром в его дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским перед вторым туром выборов.

Как передает корреспондент, об этом Порошенко заявил после сдачи необходимых анализов на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя в медицинском центре НСК «Олимпийский».

«Моя позиция такова: дебаты - это не шоу, я считаю, что подобное пренебрежительное или легкомысленное обращение - это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место и, кстати, неуважение к её избирателям, а более 2,5 млн граждан проголосовали за Юлию Владимировну», -заявил он.

Порошенко отметил, что «подобное отношение» к Тимошенко и ее избирателям считает «недостойным».

Как сообщалось, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК «Олимпийский» сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.

В свою очередь в штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК «Олимпийский» и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию.

5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории «Евролаб».