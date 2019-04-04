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Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах с Порошенко

Зеленский призвал Тимошенко стать рефери на дебатах с Порошенко
18:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Зеленский предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов.

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский предложил занявшей третье место в президентской гонке лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть гарантом "честных правил" предстоящих дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.

"Для избежания подкупов, провокаций, административного давления, мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Ждем ответ на протяжении 24 часов", - сказал В.Зеленский в видеообращении, обнародованном на его странице в соцсети Фейсбук.

 
 
 
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Звернення до Ю. Тимошенко щодо дебатів.

Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

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Как сообщалось раньше, кандидат президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский призвал другого кандидата в президенты, действующего главу государства Петра Порошенко выйти на дебаты и выполнить ряд выставленных ним условий.

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Юлия Тимошенко, Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Петр Порошенко, Дебаты, Теледебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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