Зеленский отказал Порошенко в сдаче анализов на "Олимпийском"

Новости Украины: Шоумен Владимир Зеленский не пойдет сдавать анализы в "Олимпийском", но приглашает президента Петра Порошенко в лабораторию "Евролаб".

Владимир Зеленский отказывается сдавать анализы в медпункте стадиона "Олимпийский", как предлагал действующий президент Петр Порошенко.

Об этом заявил журналистам представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в четверг.

У Зеленского пригласили Порошенко вместе сдать анализы в лаборатории "Евролаб" в 8 утра 5 апреля.

В штабе кандидата говорят, что сомневаются в обьектвиности лаборатории "Олимпийского", якобы, "есть определенная заангажированность от различных государственных структур".

"При всем уважении к "Олимпийскому", есть независимые площадки", – сказал Разумков.

Команда Зеленского обещает допустить в лабораторию "Евролаб" журналистов, и считает, что анализы оттуда ни у кого не вызовут вопросов.

Владелец "Евролаба" Андрей Пальчевский в последнее время открыто высказывается в поддержку Зеленского.

Напомним, в 9.00 пятницы баллотирующийся на второй срок президент Украины Петр Порошенко ожидает в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев) кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского для сдачи анализов.

Как сообщалось, 31 марта после завершения голосования в первом туре президент Украины П.Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов. "Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Киеве.

НОТУ пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Такое сообщение 1 апреля размещено на ее сайте. Теле- и радиоканалы общественного вещателя могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях, заявили инициаторы дебатов.

В.Зеленский 3 апреля призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных им условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014 году. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил он в видеообращении в среду вечером на странице в соцсети "Фейсбук".

Ночью 4 апреля П.Порошенко в обнародованном в микроблоге "Твиттер" видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Он также напомнил, что дебаты кандидатов в президенты - это не шоу, но серьезная дискуссия о стратегии развития государства, его ценностей, исторического вектора и приоритетов. А избирательная кампания определяет будущее страны на годы и десятилетия вперед.