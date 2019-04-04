У Порошенко сообщают о готовности оплатить половину суммы аренды "Олимпийского"

Новости Украины: Президент готов оплатить половину аренды стадиона.

Президент Петр Порошенко готов заплатить половину аренды НСК "Олимпийский" для проведения дебатов с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Об этом на брифинге 4 апреля заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Безусловно, готов. У Петра Алексеевича наиболее прозрачный избирательный фонд. Порошенко, безусловно, готов взять на себя половину расходов на аренду стадиона и объяснить происхождение этих денег", - сказал он.

Медведев добавил, что команда Порошенко рассчитывает на то, что другую половину заплатит Зеленский и также "объяснит, откуда эти средства поступили в избирательный фонд".

На вопрос, каким образом смогут прийти зрители на стадион – должны ли они покупать билеты, или могут просто прийти все желающие, Медведев ответил:

"Как это может выглядеть? Для этого надо финальная согласие и договоренность двух штабов, что такой формат дебатов будет. С точки зрения здравого смысла – если вообще дебаты на стадионе вкладываются в здравый смысл, – то, наверное, должно быть равное присутствие болельщиков".

"Чисто теоретически я представляю, что кандидаты должны оплатить аренду, выплатить билеты и, очевидно, раздать эти билеты своим сторонникам и пригласить их на дебаты", - сказал представитель штаба Порошенко.