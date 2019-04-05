Порошенко призвал Зеленского "быть мужиком" и выйти на дебаты

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко повторно призвал шоумена Владимира Зеленского выйти на дебаты.

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко обратился к кандидату в президенты, шоумену Владимиру Зеленскому с призывом не ставить условий проведения дебатов. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook. "Владимир Александрович, снова должен общаться с вами через объектив вместо разговора с глазу на глаз.

Не бойтесь, дебаты - это не страшно. Это нормальная политическая традиция. За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел им в глаза и не отводил взгляд. Не ищите причин и не ставьте условий, и никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду! ", - заявил Порошенко.

Напомним, ночью 4 апреля П.Порошенко в обнародованном в микроблоге "Твиттер" видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Кандидат Зеленский также предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов.