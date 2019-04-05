Выборы Президента 2019
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Пятница, 05.04.2019
Итоги 4 апреля: 100% протоколов, условия дебатов Зеленского vs Порошенко, "Ольха-М"
Итоги 4 апреля: 100% протоколов, условия дебатов Зеленского vs Порошенко, "Ольха-М"
Порошенко призвал Зеленского "быть мужиком" и выйти на дебаты
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Порошенко призвал Зеленского "быть мужиком" и выйти на дебаты

Порошенко призвал Зеленского "быть мужиком" и выйти на дебаты
07:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко повторно призвал шоумена Владимира Зеленского выйти на дебаты.

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко обратился к кандидату в президенты, шоумену Владимиру Зеленскому с призывом не ставить условий проведения дебатов. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook. "Владимир Александрович, снова должен общаться с вами через объектив вместо разговора с глазу на глаз.

Не бойтесь, дебаты - это не страшно. Это нормальная политическая традиция. За свою жизнь я не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов. Смотрел им в глаза и не отводил взгляд. Не ищите причин и не ставьте условий, и никем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду! ", - заявил Порошенко.

Напомним, ночью 4 апреля П.Порошенко в обнародованном в микроблоге "Твиттер" видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Кандидат Зеленский также предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов.

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Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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