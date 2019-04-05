Выборы Президента 2019
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Пятница, 05.04.2019
Итоги 4 апреля: 100% протоколов, условия дебатов Зеленского vs Порошенко, "Ольха-М"
Итоги 4 апреля: 100% протоколов, условия дебатов Зеленского vs Порошенко, "Ольха-М"
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Итоги 4 апреля: 100% протоколов, условия дебатов Зеленского vs Порошенко, "Ольха-М"

Итоги 4 апреля: 100% протоколов, условия дебатов Зеленского vs Порошенко, "Ольха-М"
07:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Центризбирком подсчитал все 100% голосов в первом туре выборов. Кандидат Владимир Зеленский продолжает ставить условия Петру Порошенко по дебатам. Украинские военные испытали модернизированную "Ольху-М".

ЦИК завершил подсчет голосов в первом туре

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко набирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.

Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования

В течение 10 дней со дня голосования (до 10 апреля включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол. Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то ЦИК обращается к Верховной Раде с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые назначаются ЦИК на третье воскресенье после дня выборов (21 апреля).

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Явка на первом туре выборов составила 63,52%.

Условия Зеленского к Порошенко

Ночью 4 апреля П.Порошенко в обнародованном в микроблоге "Твиттер" видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

 

Президент Петр Порошенко готов заплатить половину аренды НСК "Олимпийский" для проведения дебатов с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

В обнародованной заметке отмечается, что НОТУ ссылается на положения Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года, в котором указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

Предложенные кандидатами на пост Президента дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом "О выборах Президента Украины" теледебатами, сообщают в ЦИК.

В штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского заявляли что еще ждут выполнения кандидатом в президенты и действующим главой государства Петром Порошенко ряда условий для проведения дебатов, после чего будут согласованы их дата и время.

Кандидаты в президенты могут проводить дебаты на стадионе, но не за счет госбюджета, а за счет собственных избирательных фондов, подчеркнули в ЦИК.

Отвечая на условия кандидата Зеленского, в 9.00 пятницы баллотирующийся на второй срок президент Украины Петр Порошенко ожидает в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев) кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского для сдачи анализов.

Шоумен Владимир Зеленский не пойдет сдавать анализы в "Олимпийском", но пригласил президента Петра Порошенко в лабораторию "Евролаб". 

 
 
 
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Звернення до Ю. Тимошенко щодо дебатів.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

 

Кандидат Зеленский также предложил Тимошенко быть гарантом честных правил дебатов с Порошенко – ждет ответа в течение 24 часов.

Лидер "Батькивщины" и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко еще не решила, будет ли участвовать в роли "независимого арбитра" в дебатах между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Испытания модернизированной "Ольхи-М"

Украинский модернизированный ракетный комплекс «Ольха-М» был успешно протестирован на юге Одесской области. Пуски ракет были продемонстрированы президенту Украины Петру Порошенко секретарем СНБО Александром Турчиновым и главой Минобороны Степаном Полтораком.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Украину с успешными испытаниями «Ольхи», систем залпового огня с повышенной точностью, в которых так нуждается украинская армия.

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ЦИК, Выборы в Украине, Ольха, Выборы 2019, Ольха-М.
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