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Модернизированная "Ольха-М" прошла все испытания в Одесской области
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Модернизированная "Ольха-М" прошла все испытания в Одесской области

Модернизированная "Ольха-М" прошла все испытания в Одесской области
17:38 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины: Модернизированный ракетный комплекс "Ольха-М" испытан на юге Одесской области с участием главы Минобороны и секретаря СНБО.

Украинский модернизированный ракетный комплекс «Ольха-М» был успешно протестирован на юге Одесской области. Пуски ракет были продемонстрированы президенту Украины Петру Порошенко секретарем СНБО Александром Турчиновым и главой Минобороны Степаном Полтораком.

Как сообщается в сюжете на странице президента в Facebook, украинская ракета «Ольха-М» способна поражать цели на расстоянии 130 км. По итогам пуска украинских ракет в Одесской области, министр обороны доложил президенту об очень положительных эмоциях от увиденного. Степан Полторак также заявил, что возможности «Ольха-М» повысят возможности ВСУ, а сами украинские военные дали высокую оценку этим ракетам.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Украину с успешными испытаниями «Ольхи», систем залпового огня с повышенной точностью, в которых так нуждается украинская армия.

По словам Порошенко, испытания символично совпали с 70-й годовщиной создания НАТО.

«Наш курс - в НАТО, мы реформируем наши Вооруженные Силы, мы повышаем их боевые способности. Украина сегодня фактически является восточным флангом НАТО, подготовленным и хорошо вооруженным. Мы идем в НАТО не с протянутой рукой, а как полноценный, равный партнер, который сегодня защищает демократию, свободу на Европейском континенте, давая отпор агрессору - Российской Федерации», - написал президент в Facebook.

"Наши ракетчики - инженеры и производственники продолжают работать над созданием ракет нового поколения, которые будут надежно и точно уничтожать цели на расстоянии более 200 километров", - заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, ракетный комплекс «Ольха», созданный на базе РСЗО «Смерч», был успешно протестирован в августе 2016 года. Разработчиком «Ольхи» является киевское КБ «Луч».

ВСУ получат серийные РСЗО "Ольха" уже в 2019 году

Этой весной на полигоне в Одесской области был успешно испытан ракетный комплекс «Ольха», после чего президент поставил задачу на его серийное производство для нужд ВСУ. Проект создания «Ольхи» и запуск к серийному производству обошелся в 1 млрд грн.

Степан Полторак в начале весны заявил о начале серийного производства РСЗО "Ольха".

Как сообщалось, 5 декабря украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун"

26 декабря государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 года передал украинской армии более 2500 единиц высокоточного вооружения. 

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СНБО, Петр Порошенко, Ракетный комплекс, Ольха, Ольха-М.
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