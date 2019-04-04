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Не выполнены все условия: У Зеленского отреагировали на согласие Порошенко прийти на дебаты

Не выполнены все условия: У Зеленского отреагировали на согласие Порошенко прийти на дебаты
13:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского ждет выполнения всех условий о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко.

В штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского еще ждут выполнения кандидатом в президенты и действующим главой государства Петром Порошенко ряда условий для проведения дебатов, после чего будут согласованы их дата и время.

Об этом сообщил руководитель штаба Иван Баканов.

"Не на все вопросы даны ответы по этому поводу. Мы еще ждем, может, нам еще дадут дополнительный ответ. В ролике было еще несколько вопросов ... там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы", - заявил он.

По словам Баканова, пока рано что-то конкретно говорить о самих дебатах, поскольку "не выполнены все требования, которые были озвучены в этом ролике". "Дата и время еще будут согласовываться с учетом предметности ответов, которая будет предоставлена", - резюмировал руководитель штаба. Отвечая на вопрос, велись ли переговоры о проведении этих предвыборных дебатов именно на НСК "Олимпийский", Баканов сказал, что "если такое место предложено, то, очевидно, оно предложено не случайно".

НОТУ готово к дебатам между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском", но слово за ЦИК

Напомним, по итогам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенконабирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно.

Как сообщается на электронном табло ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко – 11,6%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,4%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула 4,1%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,6%.

3 апреля В.Зеленский призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных ним условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014г. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил В.Зеленский в своем видео-обращении в среду вечером на странице в соцсети Фейсбук.

Ночью 4 апреля П.Порошенко в опубликованном в микроблоге Твиттер видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Также он напомнил, что дебаты кандидатов в президенты это не шоу, а серьезная дискуссия о стратегии развития государства, его ценностей, исторического вектора и приоритетов. А избирательная кампания определяет будущее страны на годы и десятилетия вперед

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Выборы, НСК Олимпийский, ЦИК, Петр Порошенко, МВД Украины, Дебаты, Владимир Зеленский, НОТУ, Второй тур, Выборы 2019.
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