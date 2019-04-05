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Зеленский сдал анализы перед дебатами

Зеленский сдал анализы перед дебатами
08:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Шоумен Владимир Зеленский сдал анализ в одной из частных клиник Киева.

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал анализ на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя.

Как передает корреспондент агентства, в пятницу утром для этого он прибыл в одну из частных клиник Киева.

Сдача крови анализ при этом сопровождалась стрим-трансляцией на странице его команды в Facebook.

После процедуры кандидат сообщил журналистам, что через три дня будет готов результат, и пообещал его всем показать.

"На "Олимпийский" я не приехал, потому что там нет лаборатории. Никто не знает о существовании медицинской лаборатории там", - сказал он.

На вопрос о том, что для полноценного анализа, вероятно, нужно сдавать на анализы волосы и ногти, шоумен сказал: "Скажут – будем".

Кроме того, отвечая на вопрос относительно перспективы проведения дебатов В.Зеленский отметил: "Смотрите наши официальные обращения, и там будет вся информация".

При этом он пояснил, что лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пригласили модерировать дебаты потому, что по итогам первого тура президентских выборов она заняла третье место.

Вместе с тем, как известно, действующий президент Украины Петр Порошенко намерен сдать аналогичный анализ в 9:00 в медпункте на НСК "Олимпийский".

Проведения медицинской экспертизы потребовал В.Зеленский в своем видеообращении к П.Порошенко, опубликованном 3 апреля вечером. Шоумен подчеркнул, что кандидаты должны "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Помимо этого, он выдвинул ряд других условий для проведения теледебатов с оппонентом, среди которых – дебаты на НСК "Олимпийский".

Итоги 4 апреля: 100% протоколов, условия дебатов Зеленского vs Порошенко, "Ольха-М"

Напомним, кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко ночью обратился к кандидату в президенты, шоумену Владимиру Зеленскому с призывом не ставить условий проведения дебатов

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НСК Олимпийский, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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