Порошенко: Страна не хочет покупать кота в мешке

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы не хотят выбирать кота в мешке, но если "не дай Бог" президентом станет Владимир Зеленский, он будет уважать выбор.

Украина должна выбрать настоящего президента, который будет вести страну и в дальнейшем демократическим курсом. Об этом заявил Президент Петр Порошенко со сцены на площади перед НСК "Олимпийский", куда он прибыл на предвыборные дебаты.

"Мы никого не боимся. Мы делаем все для того, чтобы страна узнала правду. Страна не хочет выбирать кота в мешке. Украина должна выбрать настоящего президента, настоящего Верховного главнокомандующего, и в дальнейшем будет проводить курс нашей страны в ЕС и НАТО", - подчеркнул глава государства.

В то же время, кандидат в Президенты Украины шоумен Владимир Зеленский не пришел на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах.

Президент предложил до 15 часов подождать кандидата в президенты Владимира Зеленского, чтобы вместе принять участие в дебатах на НСК "Олимпийский".

"Я думаю, что сегодня до Республиканского стадиона из любой точки Киева можно легко доехать за 40 минут. Давайте договоримся о том, что 40 минут, даже 45, до 15.00 мы ждем господина Зеленского. Владимир Александрович, я убежден, что Вы нас сейчас смотрите, надеюсь, что Вы уже вернулись из Парижа и отдохнули", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении прийти на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах 14 апреля в 14.14. В то же время Зеленский отказался прийти на стадион 14 апреля и заявил, что придет туда на дебаты 19 апреля в 19.00. Однако 19 апреля дебаты по закону о выборах Президента, должны состояться в эфире Общественного.

Государственное предприятие "НСК "Олимпийский" получило запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко о проведении дебатов. От представителя Порошенко поступил запрос о проведении дебатов 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года. Второй тур выборов Президента пройдет 21 апреля.