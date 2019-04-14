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Воскресенье, 14.04.2019
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Куликов стал модератором дебатов на "Олимпийском"

Куликов стал модератором дебатов на "Олимпийском"
14:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Модератором дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве будет журналист Андрей Куликов, действующий президент Украины Петр Порошенко уже прибыл.

Модератором предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский" 14 апреля будет журналист Андрей Куликов. Об этом сообщает Громадське.Радіо.

"Председателя правления ОО "Громадське радіо" ведущего Андрея Куликова пригласили стать модератором дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые должны состояться на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14 часов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко объявил о намерении прийти на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах 14 апреля в 14.14.

В то же время, кандидат шоумен Владимир Зеленский отказался прийти на стадион 14 апреля и заявил, что придет на дебаты 19 апреля.

Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит на Олимпийском (Фото и видео)

Государственное предприятие "НСК" Олимпийский" получило запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко о проведении дебатов. От представителя Порошенко поступил запрос о проведении дебатов 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года. Второй тур выборов Президента пройдет 21 апреля.

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Все по теме:

НСК Олимпийский, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур, Модератор, Журналист Андрей Куликов.
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