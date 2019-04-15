Зеленский обратился к Порошенко: Дебаты 19-го, дела - каждый день

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал выступление Петра Порошенко на НСК "Олимпийский", а также потребовал наказать убийц Гандзюк.

Кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский записал видеообращение к действующему президенту Украины Петру Порошенко, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.

В частности, кандидат в президенты Владимир Зеленский не обошел вниманием выступление нынешнего президента Петра Порошенко на НСК "Олимпийский", которое состоялось в воскресенье, 14 апреля. Кроме того, Зеленский потребовал посадить убийц херсонской активистки Екатерины Гандзюк и наказать Свинарчуков.

В обращении, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы чтобы Петр Порошенко от "Я услышал" перешел к "Я сделаю". Он также призвал президента Украины не забывать об украинских моряках, которые сейчас находятся в плену в РФ и ждут пока Петр Порошенко "набегается по каналам в поисках Владимира Зеленского, сдаст анализы и накричится на стадионах".

В заключении, украинский актер и кандидат в президенты отметил, что "шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, - это печально. Видеообращение Зеленский завершил словами о том, что дебаты пройдут 19 апреля, а дела - каждый день.

Напомним, 3 апреля Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с действующим Президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий: проведение дебатов на НСК "Олимпийский"; сдача анализов на алкоголь и наркотики; признание действующим Главой государства того, что он идет на дебаты не с "марионеткой Кремля или Коломойского", не с "клоуном", а с кандидатом в президенты.

4 апреля появилось видеообращение П.Порошенко, в котором он согласился на участие в дебатах на стадионе. Спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге 4 апреля заявил, что президент в пятницу в 9:00 будет ждать своего оппонента в медицинском пункте на "Олимпийском" для сдачи анализов. В воскресенье, 14 апреля, в 14:14 прошли дебаты на НСК "Олимпийский", на которых кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский так и не появился.