Данилюк о добыче янтаря: Запрещать - означает, что кто-то кормится

Новости Бизнеса:Данилюк считает, что в ситуации с незаконной добычей янтаря запреты не работают.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает, что с незаконной добычей янтаря можно бороться только путем легализации бизнеса и контроля за ним.

Об этом Данилюк заявил в интервью "Радио Свобода".

"Запреты не работают. У нас сейчас запрещено казино. У нас много что запрещено. А как только что-то запрещено, на этом сидят либо криминальные элементы, а также и правоохранительные органы. Поэтому запрещать - означает, что кто-то кормится. Например, лес-кругляк - тоже экспорт запрещен, но он происходит, на этом тоже кто-то зарабатывает. Поэтому единственный ответ — это легализация и контроль. И это единственное, что может государство делать", - сказал Данилюк.

В то же время он подчеркнул эффективности контроля и правильности модели легализации.

"Это единственный путь. Параметры можно изменять. На запрете ничего не держится", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 4 сентября внес в Верховную Раду законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещения янтаря через границу. В Уголовном кодексе, согласно проекту, появляется новая статья 240-1 – "Незаконная добыча янтаря".