Данилюк: Рада имеет все возможности, чтобы легализовать игорный бизнес

Новости Бизнеса:Александр Данилюк заявил о важности урегулирования игорного бизнеса после его легализации.

Игорный рынок в Украине, что находится "в тени" и имеет миллиардный оборот, который должен быть легализован, и парламент имеет все возможности, чтобы быстро его легализовать.

Об этом Данилюк заявил в интервью "Радио Свобода" , сообщает корреспондент.

"Во всем мире этот рынок регулируется. Потому что он, если его вести безответственно, наносит вред гражданскому обществу. Он влияет на то, что люди тратят все деньги на это, кто-то впадает в депрессию... То есть социально он очень разрушительный, если его проводить неправильно. Поэтому регулирование очень важно. Он не урегулирован. Налоги не платятся. Получается так, что люди от этого страдают, а государство даже не имеет возможности проконтролировать и, второе, не получает средств, чтобы компенсировать этим людям - через медицину, социальную помощь, психологическую помощь - это вред", - отметил Данилюк.

По его словам, должно быть - и это мировой опыт - ограниченное количество лицензий и чтобы участие в этом принимали не только украинские, но и международные игроки.

"И сейчас Верховная Рада имеет все для этого возможности, чтобы легализовать этот бизнес", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он напомнил, что предлагал легализовать игорный бизнес еще в 2016 году.

"Я видел, что государство теряет миллиарды - в целом теневой оборот мы оценивали в около миллиарда долларов. И сейчас сумма не уменьшилась", - сказал Данилюк.

В то же время он отметил, что сейчас он этим не занимается.

"За это отвечают другие люди. Я уверен, что они это сделают максимально эффективно и в интересах наших граждан. Такую задачу поставил Президент", - подчеркнул секретарь СНБО.