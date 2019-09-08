В 2019-ом году Украина реализовала 522 проекта международной технической помощи

Новости Бизнеса:В Украине с начала года реализовано 522 проекта донорской помощи на 5,9 млрд долларов.

В течение первого полугодия 2019 года в Украине реализовано 522 проекта международной технической помощи общей стоимостью 5,9 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, среди воплощенных - 10 проектов суммарной стоимостью 2,4 млрд долларов, которые финансируются из Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.

"В первом полугодии 2019 года крупнейшими по объемам финансирования проектов международной технической помощи донорами стали США (более 2,2 млрд долларов), Европейский Союз (470 млн долларов), Германия (345 млн долларов) и Канада (141 млн долларов)", - говорится в сообщении.

Что касается распределения объемов финансирования проектов международной технической помощи по сферам целевого назначения, то на ядерную безопасность направлено 2,6 млрд долларов (45% от общего объема финансирования), а на национальную безопасность и оборону – 1,4 млрд долларов (24%). Кроме того, на самоуправление и гражданское общество направлено 447 млн долларов (8%), а на восстановление Донбасса и поддержку внутренне перемещенных лиц - 364 млн долларов (6%).

Для сравнения, за аналогичный период 2018 года в Украине реализовали 477 проектов на 4,9 млрд долларов.