Минобороны станет акционером "Укроборонпрома"

Новости Бизнеса:Функцию акционера "Укроборонпрома" будет выполнять Минобороны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, что после реформирования государственного концерна "Укроборонпром" функцию акционера будет выполнять Министерство обороны.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Сейчас акционером является Кабинет министров, моя позиция в действительности, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны - это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующий связь с президентом", - отметил Данилюк.

Он добавил, что это решение "утвердили".

Также Данилюк подчеркнул, что "Укроборонпром" ожидает оптимизация.

"Сейчас назначен новый руководитель, поэтому сейчас он формирует новую команду, которая понимает, как построить процессы. Будет очень серьезная оптимизация. "Укроборонпром" будет работать в интересах государства. Что касается старой идеи - ликвидировать не ликвидировать. Смотрите: есть государственные предприятия, в конце концов, если не работает - надо ликвидировать, но то, что останется, и будет "костяком" нового "Укроборонпрома", - сказал он.

Государственная компания, "как и любой бизнес", должна эффективно работать, акцентировал Данилюк.

По его словам, главная цель преобразований - сделать компанию "надежной" и "конкурентоспособной" как внутри страны, так и на внешних рынках.

"Наиболее правильная модель - превратить это в холдинг, где четко продуманная система управления: есть наблюдательный совет, четкие процедуры - как назначается руководство, как оценивается его работа, аудит, закупки. То есть все это должно быть как в нормальном бизнесе - построено по четким правилам. Именно такую трансформацию мы сейчас и хотим делать. Часто общаемся и с новым руководителем "Укроборонпрома", проговариваем вопрос: где кто должен быть акционером, как формировать наблюдательный совет. И он очень серьезно настроен на эти изменения, у него есть полный мандат от президента на реформирование "Укроборонпрома", - сказал Данилюк.

В феврале концерн оказался в центре скандала после того, как журналисты антикоррупционного проекта "Bihus.info" опубликовали расследование о суммах "откатов" и схемы хищения миллионов в оборонной сфере. Вскоре после обнародования расследования были задержаны несколько действующих и бывших должностных лиц ГП "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав "Укроборонпрома". Их считают причастными к растрате средств госпредприятия оборонной отрасли на сумму 55,5 млн грн.

Как сообщалось ранее, 22 мая правительство выделило "Укроборонпрому" 32 млн грн на возвратной основе, чтобы госконцерн провел финансовый аудит своей деятельности.

30 августа президент Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса гендиректором концерна "Укроборонпром".

В состав концерна входят более 100 предприятий ОПК Украины.