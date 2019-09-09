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Нефть начала дорожать из-за событий в Саудовской Аравии

Нефть начала дорожать из-за событий в Саудовской Аравии
09:59 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости Бизнеса:Цены на нефть начали резко расти из-за новостей о смены головы минэнерго Саудовской Аравии.

Мировые цены на нефть заметно растут в понедельник утром на фоне ожиданий того, что с новым главой минэнерго Саудовской Аравии её политика в этой сфере останется без изменений.

Об этом сообщает Прайм. "По состоянию на 8:47 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 1,04%, до 62,19 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,2%, до 57,19 доллара за баррель", - говорится в сообщение.

Отмечается, что в центре внимания инвесторов оказались новости из Саудовской Аравии, где новым главой министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов был назначен сын короля - принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. Он сменит Халида аль-Фалиха. "В саудовской нефтяной политике и политике ОПЕК нет изменений. Принц Абдель Азиз будет работать над укреплением сотрудничества между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК", - приводит агентство Рейтер слова неназванного саудовского чиновника. Кроме того, трейдеры обратили внимание на слова министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи о том, что страны соглашения ОПЕК+ сохраняют приверженность достижению баланса на рынке нефти.

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Страны ОПЕК+ в начале июля единогласно одобрили продление до конца марта 2020 года соглашения о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Договоренности ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действуют с начала 2017 года.

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ОАЭ, Нефть, ОПЕК, Баррель, Цены на нефть.
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