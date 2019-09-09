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Представлена новая модель отделения оператора ГТС

Представлена новая модель отделения оператора ГТС
19:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Украина презентовала ЕК новую модель отделения оператора ГТС.

Украина в понедельник в Брюсселе презентовала Европейской комиссии (ЕК) новую модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) страны.

Согласно сообщению министерства энергетики и защиты окружающей среды, украинская делегация обсудила с представителями комиссии шаги, которые будут сделаны для своевременного проведения анбандлинга.

"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и "Нафтогаз" готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - приводятся в сообщении слова глава Минэкологии Алексея Оржеля.

Он также выразил уверенность, что участие ЕК в предстоящих 19 сентября трехсторонних газовых переговорах позволит найти конструктивное решение для подписания нового договора на транзит российского газа через ГТС Украины, соответствующее европейскому законодательству.

Газовые переговоры: в Брюсселе проходит предварительная встреча

Одним из рассматриваемых вариантов анбандлинга является объединение оператора ГТС с оператором магистральных и межгосударственных линий электропередачи страны НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия уже предложила Газпрому поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

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ЕС, ГТС, Еврокомиссия.
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