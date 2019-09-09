Представлена новая модель отделения оператора ГТС

Новости Бизнеса:Украина презентовала ЕК новую модель отделения оператора ГТС.

Украина в понедельник в Брюсселе презентовала Европейской комиссии (ЕК) новую модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) страны.

Согласно сообщению министерства энергетики и защиты окружающей среды, украинская делегация обсудила с представителями комиссии шаги, которые будут сделаны для своевременного проведения анбандлинга.

"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и "Нафтогаз" готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - приводятся в сообщении слова глава Минэкологии Алексея Оржеля.

Он также выразил уверенность, что участие ЕК в предстоящих 19 сентября трехсторонних газовых переговорах позволит найти конструктивное решение для подписания нового договора на транзит российского газа через ГТС Украины, соответствующее европейскому законодательству.

Одним из рассматриваемых вариантов анбандлинга является объединение оператора ГТС с оператором магистральных и межгосударственных линий электропередачи страны НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Европейская комиссия уже предложила Газпрому поддержанный украинской стороной вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.