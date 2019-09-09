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Газовые переговоры: в Брюсселе проходит предварительная встреча

Газовые переговоры: в Брюсселе проходит предварительная встреча
15:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Украина и ЕС предварительно обсуждают транзит российского газа.

Министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель совместно с руководством НАК "Нафтогаз Украины" проводят в Брюсселе предварительную встречу с членами Европейской комиссии по поводу транзита российского газа через Украину после 2019 года.

Об этом написала заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко на своей странице в Twitter.

"Начали важную встречу с Алексеем Оржелем и Марошем Шефчовичем (вице-президентом Еврокомиссии – ред.)", - написала она, напомнив, что газовые переговоры в формате Украина – Россия – ЕС запланированы на 19 сентября.

Бойко опубликовала фото, на котором видно, что украинскую сторону на встрече также представляют глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Сегодня вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что переговоры между Россией, Украиной и ЕС о продлении транзита российского газа через территорию нашей страны назначены на 19 сентября.

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4 сентября стало известно, что новый министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель возглавит украинскую делегацию на этих переговорах.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

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ЕС, Еврокомиссия, Брюссель.
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