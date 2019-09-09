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Официально: Украина, ЕС и Россия готовятся к газовым переговорам

Официально: Украина, ЕС и Россия готовятся к газовым переговорам
12:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Марош Шефчович подтвердил проведение трехсторонних переговоров по газу в Брюсселе.

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович подтвердил, что трехсторонние переговоры по газоснабжению между ЕС, РФ и Украиной состоятся в Брюсселе 19 сентября.

"Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трехсторонних переговоров по газу", - написал зампред ЕК в своем Twitter в понедельник.

"Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона", - отметил Шефчович.

Ранее сообщалось, Россия, Украина и Еврокомиссия вскоре согласуют дату проведения трехсторонних переговоров о поставках и транзите российского газа через Украину в ЕС, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

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В Украине утвержден новый министр энергетики Алексей Оржель. Вице-премьер по энергетике ЕС уже провел переговоры с ним.

Напомним, цены на природный газ в Европе опустились до десятилетнего минимумаи продолжат снижаться, поскольку поставщики не намерены сокращать поставки.

Кроме этого, Украина с 4 апреля по 31 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,1 раза (на 9 млрд 509,12 млн куб. м) - до 18 млрд 254,48 млн куб. м, 

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ЕС, ГТС, Еврокомиссия, Газовые переговоры, Марош Шефчович.
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