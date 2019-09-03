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СМИ: в Европе стремительно дешевеет газ

СМИ: в Европе стремительно дешевеет газ
15:49 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости мира:Предложение на природный газ в Европе превышает спрос, от чего цены на голубое топливо продолжают падать.

Цены на природный газ в Европе опустились до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, поскольку поставщики не намерены сокращать поставки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на энерготрейдеров.

Отмечается, что предложение превышает спрос - на конец августа запасы в хранилищах в северо-западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров. Заполненность хранилищ составляет 94%.

"В сентябре газовые хранилища в Северной Европе буду заполнены, что создает риск для дальнейшего падения уровня цен на газ", - заявил трейдер нидерландской газовой компании PZEM Ниек ван Коутерен.

По его словам, при дальнейшем снижении цены на газ некоторые производители газа будут уменьшать объемы поставок газа в Европу, но такие поставщики, как российский "Газпром", наоборот пытаться увеличить свою долю на рынке Европы, из-за чего продолжать поставлять большие объемы газа.

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"В "Газпроме" заявили, что в этом году экспорт газа в ЕС сократится до 192 млрд кубометров - на 4,5% ниже, чем в рекордном 2018 году. При этом средняя стоимость газа упадет на 13% по сравнению с прошлым годом, ожидают в российской компании.

Но снижать объемы поставок "Газпром" вряд ли станет", - говорится в статье.

Россия предложила провести газовые переговоры в сентябре

"Когда у нас есть возможность, мы осуществляем дополнительные продажи. Доля рынка как таковая - не наша цель, а следствие наших действий", - заявил заместитель начальника департамента "Газпром Экспорт" Михаил Мальгин.

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Газ, ЕС, Природный газ, Цены на газ.
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