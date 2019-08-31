Россия предложила провести газовые переговоры в сентябре

Новости Бизнеса:Россия заявила о готовности к газовым переговорам с ЕС и Украиной.

Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.

Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак, сообщает российский Interfax.

"Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - пояснил он.

Ранее вице-премьер ЕС по энергетике Марош Шефчович предлагал провести трехстороннюю встречу с 16 по 23 сентября.

"У нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Или 16 числа, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано", - сказал Новак.

Одним из главных вопросов заключается в том, кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны. На предыдущих трехсторонних переговорах Украину представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российская сторона настаивала на проведении переговоров с профильным министр энергетики Украины.

В четверг Верховная Рада Украины утвердила Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды. Будет ли он вести трехсторонние переговоры по газу — пока неизвестно.

Российский министр энергетики со своей стороны воздержался от комментариев о назначении своего украинского коллеги. "Контакта у нас пока не было", - сказал Новак.