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Украина довела запасы газа в хранилищах до 17,8 млрд куб. м

Украина довела запасы газа в хранилищах до 17,8 млрд куб. м
10:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Украина с 4 апреля по 25 августа 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) немногим более чем вдвое (на 9 млрд 49,82 млн куб. м) – до 17 млрд 795,18 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам, этот объем превышает показатель запасов 25 августа 2018 года на 25%, 25 августа 2017 года – на 22,6%.

Хранилища страны 1-25 августа пополнились на 1 млрд 944,13 млн куб. м, что составляет среднесуточную закачку 77,8 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне – 71,9 млн куб. м/сутки, в мае – 62,9 млн куб. м/сутки.

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ПХГ Украины, в частности, 25 августа этого года пополнились на 79,98 млн куб. м при импорте 64,64 млн куб. м и внутренней добыче 55,09 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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Газ, Украина, ГТС, Укртрансгаз, Природный газ, Запасы газа в Украине.
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