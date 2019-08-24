Облгаз Фирташа задолжали "Укртрансгаз"

Новости Бизнеса:Размер долга составил 4,08 млрд грн и еще продолжает расти.

Областные операторы газораспределительных сетей, которые принадлежат украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, задолжали государственной компании "Укртрансгаз"4,08 млрд грн. Долг накопился за пять месяцев работы рынка природного газа в режиме суточной балансировки.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза».

"За пять месяцев работы рынка природного газа в режиме суточной балансировки, негативные небалансы участников рынка составили 730 млн куб. м, или 4,08 млрд грн. За все это время “Укртрансгаз” получил от заказчиков услуг транспортировки оплату менее 3%, или 109 млн грн», — говорится в сообщении.

Нафтогаз решил не снижать стоимость газа для промышленности

В компании отметили, что на сегодняшний день "Укртрансгаз"оплатил заказчикам услуг по транспортировке газа только 661 млн грн положительных небалансов, то есть 33% от общей суммы. При этом остается должен еще почти 1,4 млрд грн. Больше всего компания оказалась должна "Нафтогазу"— 898 млн грн.

В связи с этим у "Укртрансгаза"на данный момент пока нет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки и поставщиками газа для собственных производственно-технологических потерь. Из-за сложившейся ситуации потенциальные поставщики отказываются участвовать в тендерах компании, а это приводит к отсутствию топливного газа Оператора ГТС, а также может послужить возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера государственного уровня.

Напомним, что по состоянию на 24 июля долг облгазов перед "Нафтогазом"составлял почти 3,7 млрд грн. То есть за месяц сумма долга выросла более чем на 400 млн грн.