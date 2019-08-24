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Облгаз Фирташа задолжали "Укртрансгаз"

Облгаз Фирташа задолжали "Укртрансгаз"
14:45 Сегодня Телеграф UBR Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Размер долга составил 4,08 млрд грн и еще продолжает расти.

Областные операторы газораспределительных сетей, которые принадлежат украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, задолжали государственной компании "Укртрансгаз"4,08 млрд грн. Долг накопился за пять месяцев работы рынка природного газа в режиме суточной балансировки.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза».

"За пять месяцев работы рынка природного газа в режиме суточной балансировки, негативные небалансы участников рынка составили 730 млн куб. м, или 4,08 млрд грн. За все это время “Укртрансгаз” получил от заказчиков услуг транспортировки оплату менее 3%, или 109 млн грн», — говорится в сообщении.

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В компании отметили, что на сегодняшний день "Укртрансгаз"оплатил заказчикам услуг по транспортировке газа только 661 млн грн положительных небалансов, то есть 33% от общей суммы. При этом остается должен еще почти 1,4 млрд грн. Больше всего компания оказалась должна "Нафтогазу"— 898 млн грн.

В связи с этим у "Укртрансгаза"на данный момент пока нет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки и поставщиками газа для собственных производственно-технологических потерь. Из-за сложившейся ситуации потенциальные поставщики отказываются участвовать в тендерах компании, а это приводит к отсутствию топливного газа Оператора ГТС, а также может послужить возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера государственного уровня.

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Напомним, что по состоянию на 24 июля долг облгазов перед "Нафтогазом"составлял почти 3,7 млрд грн. То есть за месяц сумма долга выросла более чем на 400 млн грн.

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ГТС, Нафтогаз, Укртрансгаз, Облгаз, Дмитрий Фирташ.
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