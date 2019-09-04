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В РФ готовы к обсуждению даты трехсторонних переговоров по газу

В РФ готовы к обсуждению даты трехсторонних переговоров по газу
09:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Россия, Украина и ЕС в ближайшее время выберут дату трехсторонних переговоров по газу.

Россия, Украина и Еврокомиссия вскоре согласуют дату проведения трехсторонних переговоров о поставках и транзите российского газа через Украину в ЕС, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Мы в ближайшее время с нашими коллегами обсудим дату проведения такой встречи (трехсторонней по газу - ред.)",- сказал он.

"По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время проведения такой встречи. Мы предварительно до этого договаривались, что такая встреча будет в сентябре. Мы сейчас должны конкретно договориться о дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны",- отметил Новак.

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В Украине утвержден новый министр энергетики Алексей Оржель. Вице-премьер по энергетике ЕС уже провел переговоры с ним.

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Все по теме:

Газ, Еврокомиссия, Минэнерго, Газовые переговоры, Александр Новак, Алексей Оржель.
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