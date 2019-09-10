Украина и КНР согласовали список производителей, которые будут экспортировать говядину на китайский рынок

Новости Бизнеса:Китай утвердил список украинских производителей говядины для экспорта на свой рынок.

Китайская Народная Республика утвердила перечень украинских мощностей по производству замороженной говядины для экспорта этой продукции на китайский рынок.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

"Сейчас в указанный перечень внесены три мощности по производству замороженного мяса говядины, но процесс продолжается, и в Госпотребслужбу продолжают поступать заявки на открытие китайского рынка для других украинских производителей", – говорится в сообщении.

При этом названия производителей не указываются.

Согласно сообщению, решение об утверждении перечня украинских производителей говядины было принято 4-7 августа 2019 года во время официального визита в Украину делегации Генеральной таможенной администрации Китая.

Как сообщалось ранее, с 3 по 10 июля миссия Генерального управления по таможенным вопросам Китайской Народной Республики оценивала украинскую государственную систему контроля за производством мяса крупного рогатого скота в трех областях (Винницкой, Тернопольской и Сумской).