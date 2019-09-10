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Автопроизводство в Украине увеличилось на 42%

Автопроизводство в Украине увеличилось на 42%
04:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Украинцы начали чаще ввозить легковые из-за рубежа.

В августе этого года, по сравнению с этим же периодом в году 2018, количество выпущенных автомобилей увеличился на 42%. Несмотря на это, автопроизводство в Украине все еще отстает от прошлого года. 

“По предварительным данным Укравтопрома, в августе на украинских заводах было собрано 668 ед. автотранспортных средств. По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране увеличился на 42 процента”, — говорится в сообщении.

“Как и в прошлом году вся августовская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За отчетный месяц на Еврокаре собрали 553 машины, что на треть больше, чем в августе 2018 г.”, — добавили в ведомстве.

Отмечается, что выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличился с 1 шт. до 34 шт. В августе коммерческие автомобили делали “Черкасский автобус” и “ЗАЗ” — 26 шт. и 8 шт. соответственно.

Также добавляется, что августовское производство автобусов выросло на 45% до 81 шт.

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“При этом, больше автобусов, как и годом ранее, выпустил „Черкасский автобус“ — 35 шт. На (автозаводе) Богдане отчитались о 19 автобусов. Черниговский автозавод закончил месяц показателем 16 автобусов. Часовоярский завод сделал 6 шт., и 5 шт. изготовили на ЗАЗе”, — сообщили в пресс-службе.

“Несмотря на ударный август, автопроизводство в Украине все еще отстает от прошлого года”, — отметили в пресс-службе. Таким образом, с начала 2019 году в Украине было выпущено 4230 ед. автотранспортных средств, что на 7% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

Легковых автомобилей — 3619 шт. (-7,5%);

Коммерческих — 80 шт. (-30%);

Автобусов — 531 шт. (+ 3%).

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Украина, Автопроизводство, Автопроизводство в Украине, Автопроизводство увеличилось.
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