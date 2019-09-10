НБУ выводит с оборота мелкие монеты

Новости Бизнеса:С 1 октября НБУ будет постепенно выводить с оборота монеты 1,2,и 5 копеек.

Национальный банк Украины с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.

Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга. "Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября", - сказал Смолий. По его словам, также постепенно будет выведена из обращения монета номиналом 25 копеек, но она пока останется платежным средством. Как пояснили в НБУ, с 1 октября монеты 1, 2 и 5 копеек не будут использоваться при расчетах наличными за товары и услуги, но украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

В частности, до 30 сентября 2020 года включительно монеты можно будет обменять в любых отделениях украинских банков, а до 30 сентября 2022 года включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках, включая "Ощадбанк", "ПриватБанк" и "Райффайзен Банк Аваль". Что касается монет номиналом 25 копеек, то в отличие от монет номиналами 1, 2 и 5 копеек они пока останутся в наличном обороте и продолжат выполнять функцию средства для расчетов за товары и услуги, но после поступления в банки эти монеты не будут возвращаться обратно в оборот. Для облегчения наличных расчетов в НБУ предложили применять правила округления общей суммы в чеке до цифры, кратной 10 копейкам.

Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.