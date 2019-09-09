Еще одно валютное ослабление: НБУ отменяет лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг

Новости Бизнеса:Также НБУ отменил лимит на репатриацию средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц.

Национальный банк Украины (НБУ) отменил ежемесячный лимит в сумме EUR5 млн на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц и выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов, говорится в сообщении НБУ на сайте.

НБУ также расширил перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов. В частности, на текущие счета физических лиц-нерезидентов центробанк разрешил зачисление средств в гривнях, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине, которые не связаны с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.

"Указанные ослабления вместе с ранее отмененным ограничением на репатриацию дивидендов дают возможность нерезидентам гибче распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне. Упрощение процедуры возвращения иностранных инвестиций также будет способствовать их дальнейшему притоку в Украину" - отмечается в сообщении.

Кроме этого, во избежание разночтений НБУ уточнил, что действующий e-лимит в EUR2 млн / год для инвестиций юридических лиц-резидентов за границу распространяется также на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов и облигаций внешнего государственного займа Украины.

Очередные валютные ослабления утверждены постановлением правления НБУ №113 от 9 сентября 2019 года "Об утверждении изменений к Положению о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте", которые вступают в силу 10 сентября 2019 года.