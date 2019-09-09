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НБУ перейдет на расширенный регламент работы СЭП: Межбанковские платежи можно будет совершать 23/7

НБУ перейдет на расширенный регламент работы СЭП: Межбанковские платежи можно будет совершать 23/7
17:59 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Система электронных платежей на первом этапе будет работать в режиме 23/7, на втором круглосуточно.

Национальный банк Украины (НБУ) во втором квартале 2020 года перейдет на расширенный регламент работы системы электронных платежей (СЭП), который будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю с учетом технологического перерыва на один час при переходе на новый день.

Как говорится в сообщении НБУ на сайте, такой регламент работы СЭП предусмотрен на первом этапе в рамках ее перехода на круглосуточный режим работы согласно утвержденной правления НБУ концепции расширенного регламента работы СЭП.

Согласно сообщению, в этот период будет сохранена действующая технология работы СЭП, порядок составления бухгалтерской и статистической отчетности.

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На втором этапе регулятор планирует реализовать в СЭП "бесшовный" режим работы 24/7. "Речь идет о том, что переход от текущего к следующему банковскому дню будет осуществляться мгновенно, без приостановления приема платежей в СЭП при переходе на новый день. Такой режим работы СЭП планируется реализовать в рамках работы по созданию следующего поколения СЭП (СЭП-4)", - говорится в сообщении.

НБУ также сообщил, что вскоре состоятся встречи с банковским сообществом для обсуждения основных принципов работы СЭП в режиме 23/7.

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Ранее НБУ сообщал, что в 2022 году СЭП перейдет на круглосуточный режим работы.

В настоящее время СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.

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НБУ, безналичная оплата, СЭП, Межбанковские платежи.
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