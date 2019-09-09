НБУ перейдет на расширенный регламент работы СЭП: Межбанковские платежи можно будет совершать 23/7

Национальный банк Украины (НБУ) во втором квартале 2020 года перейдет на расширенный регламент работы системы электронных платежей (СЭП), который будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю с учетом технологического перерыва на один час при переходе на новый день.
Как говорится в сообщении НБУ на сайте, такой регламент работы СЭП предусмотрен на первом этапе в рамках ее перехода на круглосуточный режим работы согласно утвержденной правления НБУ концепции расширенного регламента работы СЭП.
Согласно сообщению, в этот период будет сохранена действующая технология работы СЭП, порядок составления бухгалтерской и статистической отчетности.
На втором этапе регулятор планирует реализовать в СЭП "бесшовный" режим работы 24/7. "Речь идет о том, что переход от текущего к следующему банковскому дню будет осуществляться мгновенно, без приостановления приема платежей в СЭП при переходе на новый день. Такой режим работы СЭП планируется реализовать в рамках работы по созданию следующего поколения СЭП (СЭП-4)", - говорится в сообщении.
НБУ также сообщил, что вскоре состоятся встречи с банковским сообществом для обсуждения основных принципов работы СЭП в режиме 23/7.
Ранее НБУ сообщал, что в 2022 году СЭП перейдет на круглосуточный режим работы.
В настоящее время СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.