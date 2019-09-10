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Вторник, 10.09.2019
Дисбаланс на рынке: в НКРЭКУ говорят о неизбежности повышения цен на электроэнергию
Дисбаланс на рынке: в НКРЭКУ говорят о неизбежности повышения цен на электроэнергию
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Дисбаланс на рынке: в НКРЭКУ говорят о неизбежности повышения цен на электроэнергию

Дисбаланс на рынке: в НКРЭКУ говорят о неизбежности повышения цен на электроэнергию
16:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украине рано или поздно придется повысить тариф на электроэнергию для населения.

Украина неизбежно столкнется с необходимостью прекратить перекрестное субсидирование и повысить тариф на электроэнергию для населения, поскольку именно этот механизм вносит дисбаланс на рынке и способствуют росту стоимости электричества для небытовых потребителей.

Об этом во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

"Основные причины роста стоимости электроэнергии для промышленных потребителей – это, во-первых, перекрестное субсидирование между стоимостью электроэнергии для населения и небытовых потребителей. Проблема, с которой мы столкнемся, это повышение стоимости электричества для населения, чтобы небытовые потребители не покрывали этот разрыв",- сказала она.

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Еще одним фактором роста цены электричества для промышленности, по словам Кривенко, является растущая доля электроэнергии из возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу.

"Также фактором роста стоимости является рост первичного топлива: угля, газа, без которых невозможна генерация электроэнергии", - добавила глава регулятора.

Кривенко отметила, что указанные проблемные места возможно решить при совместной работе с депутатами Верховной Рады.

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Электроэнергия, НКРЭКУ, Цены на электричество, Оксана Кривенко.
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