Дисбаланс на рынке: в НКРЭКУ говорят о неизбежности повышения цен на электроэнергию

Новости Бизнеса:Украине рано или поздно придется повысить тариф на электроэнергию для населения.

Украина неизбежно столкнется с необходимостью прекратить перекрестное субсидирование и повысить тариф на электроэнергию для населения, поскольку именно этот механизм вносит дисбаланс на рынке и способствуют росту стоимости электричества для небытовых потребителей.

Об этом во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

"Основные причины роста стоимости электроэнергии для промышленных потребителей – это, во-первых, перекрестное субсидирование между стоимостью электроэнергии для населения и небытовых потребителей. Проблема, с которой мы столкнемся, это повышение стоимости электричества для населения, чтобы небытовые потребители не покрывали этот разрыв",- сказала она.

Еще одним фактором роста цены электричества для промышленности, по словам Кривенко, является растущая доля электроэнергии из возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу.

"Также фактором роста стоимости является рост первичного топлива: угля, газа, без которых невозможна генерация электроэнергии", - добавила глава регулятора.

Кривенко отметила, что указанные проблемные места возможно решить при совместной работе с депутатами Верховной Рады.