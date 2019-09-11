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Нафтогаз: Своевременное начало отопительного сезона под угрозой

Нафтогаз: Своевременное начало отопительного сезона под угрозой
21:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Нафтогаз заявляет, что отопительный сезон в Киеве под угрозой.

Долги 14 столичных теплопроизводителей ставят под угрозу теплоснабжение жителей некоторых домов Киева в следующем отопительном сезоне, тогда как 91 столичное предприятие рассчитываются за газ вовремя.

Об этом заявляет пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Четырнадцать теплопроизводителей города Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством (ВСО), что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы", - отметили в "Нафтогазе".

В частности, речь идет о компании "Акважилсервис", "Современные муниципальные технологии", "Вертон Технолоджи", "Элизиум ЖЭО", "Энерго Сервис Групп", "Эско-Эксперт", "Эффективные энергетические системы", "Жилкомфорт", "Жилсервис", "Сент София Проперти Менеджмент", "Щорса, 32 ЖЭП", предприятие "Групповая котельная МВД Украины", ОСМД "Победа 131-А" и "Юрковская 28".

Уровень расчетов перечисленных предприятий и объединений с НАК "Нафтогаз Украины" в настоящее время ниже установленного законодательством минимального уровня, отметили в компании.

Отмечается, что "Нафтогаз" обратился в столичную мэрию с просьбой взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений, ведь от их правильной работы зависит своевременный старт отопительного сезона и наличие тепла в домах киевлян.

В то же время в НАК подтвердили, что подавляющее большинство столичных теплопроизводителей - 91 компания и объединения, включительно с крупнейшим столичным производителем тепла Киевтеплоэнерго - добросовестно рассчитываются за полученный на условиях ВСО газ.

Как сообщалось, с 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставки природного газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом. Так, с целью обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности (ВСО) в объеме и на условиях, определенных Кабинетом министров.

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Правительственное постановление №867 от 19 октября 2018 года предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла является подписание договора с "Нафтогазом" и выполнение хотя бы одного из следующих условий:

  • соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (с учетом непрофинансированных льгот и субсидий и без учета штрафных санкций)
  • заключение с "Нафтогазом" и выполнение договора о реструктуризации задолженности за использованный природный газ;
  • согласование с "Нафтогазом" и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

Во всех остальных случаях "Нафтогаз" не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям на льготных условиях.

НАК "Нафтогаз Украины" пообещал каждый четверг обнародовать на своем сайте список производителей тепла, которые имеют долги за газ и ставят под угрозу прохождение отопительного сезона. На 5 сентября в нем были 142 предприятия.

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Киев, Нафтогаз, Отопительный сезон, ПХГ.
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