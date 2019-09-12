Скачать
Четверг, 12.09.2019
Нарушения прав человека в Крыму: МИД сделал заявление о работе ПАСЕ
Нарушения прав человека в Крыму: МИД сделал заявление о работе ПАСЕ
Стефанчук начал борьбу с "кнопкодавами" в "Слуге народа"
Стефанчук начал борьбу с "кнопкодавами" в "Слуге народа"
Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра

Урожай 2020: Аграрии приступили к посеву озимых зерновых

Урожай 2020: Аграрии приступили к посеву озимых зерновых
10:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По информации Министерства аграрной политики, в Украине стартовала посевная компания под урожай 2020 года.

Аграрии почти всех областей Украины приступили к севу озимых зерновых культур, и по состоянию на 11 сентября засеяно 364 тыс. га, или 5% к прогнозу, из 7,3 млн га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, посеяно: озимой пшеницы — 338 тыс. га, или 5% к прогнозу; ржи — 16 тыс. га, или 14% к прогнозу; озимого ячменя — 9 тыс. га, или 1% к прогнозу. Кроме того, озимый рапс посеян на 892 тыс. га, или 83% к прогнозу.

Как сообщалось ранее, украинские аграрии по состоянию на 9 сентября собрали 39,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10 млн га, или 66% к прогнозу.

Аграрии из многих регионов Украины привезли во Львов лучшие сорта вина

Ранних зерновых и зернобобовых культур намолочено 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га, или 99,9% к прогнозу; гречихи – 29 тыс. тонн с площади 46 тыс. га, или 32% к прогнозу; проса – 110 тыс. тонн с площади 58 тыс. га, или 64% к прогнозу; подсолнечника – 2,5 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 21% к прогнозу.

Также аграрии из 15 областей Украины приступили к уборке кукурузы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Зерно, Аграрии, Министерство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Седые волосы: причины появления ранней седины
04 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Повестка дня 12 сентября в Раде: что на сегодня запланировали нардепы
Повестка дня 12 сентября в Верховной Раде
Курс валют на 12 сентября: гривна подорожала к доллару США
Курс валют на 12 сентября: гривна подорожала к доллару США
США продадут Польше F-35: сделка согласована
США продадут Польше F-35: сделка согласована
Известна дата презентации Google Pixel 4
Известна дата презентации Google Pixel 4
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь