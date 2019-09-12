Урожай 2020: Аграрии приступили к посеву озимых зерновых

Новости Бизнеса:По информации Министерства аграрной политики, в Украине стартовала посевная компания под урожай 2020 года.

Аграрии почти всех областей Украины приступили к севу озимых зерновых культур, и по состоянию на 11 сентября засеяно 364 тыс. га, или 5% к прогнозу, из 7,3 млн га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, посеяно: озимой пшеницы — 338 тыс. га, или 5% к прогнозу; ржи — 16 тыс. га, или 14% к прогнозу; озимого ячменя — 9 тыс. га, или 1% к прогнозу. Кроме того, озимый рапс посеян на 892 тыс. га, или 83% к прогнозу.

Как сообщалось ранее, украинские аграрии по состоянию на 9 сентября собрали 39,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10 млн га, или 66% к прогнозу.

Ранних зерновых и зернобобовых культур намолочено 39,2 млн тонн с площади 9,96 млн га, или 99,9% к прогнозу; гречихи – 29 тыс. тонн с площади 46 тыс. га, или 32% к прогнозу; проса – 110 тыс. тонн с площади 58 тыс. га, или 64% к прогнозу; подсолнечника – 2,5 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 21% к прогнозу.

Также аграрии из 15 областей Украины приступили к уборке кукурузы.