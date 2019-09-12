Газ в Украине начал потихоньку дешеветь

Новости Бизнеса:По данным Министерства экономического развития, средняя цена на импортный газ в августе снизилась почти на 6 процентов.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в августе 2019 года составила 178,32 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 5,7% меньше, чем в июле 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 августа 2019 года, которая составляет 4493,64 грн, или 178,32 долл., за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, глава МЭРТ перечислил сферы, в которых Украина должна достигнуть прогресса для преодоления мирового кризиса.