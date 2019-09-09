"Надо готовиться заранее": как МЭРТ будет реагировать на мировой кризис

Новости Бизнеса:Глава МЭРТ перечислил сферы, в которых Украина должна достигнуть прогресса для преодоления мирового кризиса.

Для предотвращения последствий мирового экономического кризиса Украине нужно реформировать рынок труда, инструменты экономической политики, государственную поддержку, администрирование налогов. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью НВ, передает УНН.

"Нам нужно реформировать рынок труда, инструменты экономической политики, государственную поддержку, администрирование налогов. И делать это проактивно, смотреть вперед, а не назад. Потому что поздно что-то менять, когда уже прошла кризис или началась. Надо готовиться заранее... экономическая политика должна превратиться в аналитическую экономическую политику, помогает экономике успешно развиваться и быть гибкой, стимулировать именно те проблемные направления, которые могут возникнуть из-за глобальных или внутренних процессов в экономике", — отметил Милованов.

При этом он добавил, что когда происходит экономический кризис, Украина падает глубже, чем в целом мир или наши соседи и дольше выходит из кризиса.

Также министр подчеркнул, что мировая экономика идет циклами, и все ждут рецессии, поэтому вероятность нового кризиса достаточно высока.

"И когда она начнется, мы должны быть готовы гибко на нее среагировать. А для этого нужны знания. Мы должны понимать, откуда кризис. И если она придет, то куда придется: к аграриям, металлургов или, возможно, она придет через финансовые рынки, потому что подорожает капитал. И придет она с Запада, или из Китая, или вообще из Европы. Она будет связана больше с политикой или это сугубо экономический кризис. Эти вещи мы должны понимать заранее", — добавил министр.

Как известно, министерство развития экономики рассчитало рост украинской экономики за период семи месяцев 2019 года.

Ранее сообщалось, у Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства есть 35 подготовленных сценариев введения рынка земли в Украине.

Напомним, торговым представителем Украины назначен советник по стратегическим вопросам международного фонда "Видродження" Тарас Качка.