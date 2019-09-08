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Милованов о рынке земли: Есть 35 сценариев, которые подготовили разные специалисты

Милованов о рынке земли: Есть 35 сценариев, которые подготовили разные специалисты
19:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:У Минэкономики есть 35 сценариев внедрения рынка земли.

У Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства есть 35 подготовленных сценариев введения рынка земли в Украине.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в интервью "НВ".

"Есть 35 сценариев, которые подготовили разные специалисты. Но я думаю, что надо фокусироваться на двух критериях. Первый - это экономический рост. Второй - распределение его между людьми. Нам нужна та реформа, которая даст максимальный экономический рост и разделит его результат между украинцами. В частности между собственниками земли", - сказал министр.

Он также добавил, что реализовать один из сценариев планируют до 1 декабря этого года. "Конечно, мы успеем все сделать. Ведь проблема не в том, что мы не знаем, что делать, чтобы запустить реформу, а в том, что мы не можем внутри страны, между собой, договориться, что мы ее запускаем. Каждый тянет одеяло на себя. Люди, имеющие большие компании, те, кто имеют коррупционные позиции, или те, кто построил политическую карьеру на том, что борется с рынком земли, например, - они же не развернутся и не откажутся", - сказал Милованов.

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Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 октября 2019 года подать в Верховную Раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения, которая должна принять его до 1 декабря этого года.

Запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий на продажу земель сельхозназначения неоднократно продлевался. В декабре 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

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В августе 2019 года Зеленский во время выступления на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле заявил, что Украина до конца этого года проведет земельную реформу, чтобы в следующем создать рынок земли в 40 млн га.

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Рынок земли, Земля, Кабмин, МЭРТ, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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