Госгеокадастр остался без руководителя: Кабмин уволил Шемелинец

Новости Украины:Кабмин принял решение, что Людмила Шемелинец должна покинуть свою должность главы Госгеокадастра.

Кабинет министров освободил Людмилу Шемелинец от должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Текст соответствующего распоряжения Кабмина от 4 сентября обнародован на Правительственном портале.

"Уволить Шемелинец Людмилу Николаевну с должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 10 сентября 2019 по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

Должность главы службы была вакантной, поэтому Шемелинец исполняла обязанности руководителя Госгеокадастра.

В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку до 1 января провести полную кадровую перезагрузку самых коррумпированных органов государственной власти, среди которых был и "Госгеокадастр".