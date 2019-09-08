Госгеокадастр остался без руководителя: Кабмин уволил Шемелинец

Кабинет министров освободил Людмилу Шемелинец от должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Текст соответствующего распоряжения Кабмина от 4 сентября обнародован на Правительственном портале.
"Уволить Шемелинец Людмилу Николаевну с должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 10 сентября 2019 по собственному желанию", - говорится в распоряжении.
Должность главы службы была вакантной, поэтому Шемелинец исполняла обязанности руководителя Госгеокадастра.
В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку до 1 января провести полную кадровую перезагрузку самых коррумпированных органов государственной власти, среди которых был и "Госгеокадастр".