Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
Зеленский и Путин обсудят дату проведения "нормандского формата"
Зеленский и Путин обсудят дату проведения "нормандского формата"
В мире 8 сентября - День солидарности журналистов: история праздника
В мире 8 сентября - День солидарности журналистов: история праздника
Украинский тренер: Сборная приучает болельщиков к солидной игре
Украинский тренер: Сборная приучает болельщиков к солидной игре
"Весна для Гитлера": в Октябрьском дворце пройдет музыкальная комедия с украинскими звездами (Видео)
"Весна для Гитлера": в Октябрьском дворце пройдет музыкальная комедия с украинскими звездами (Видео)

Госгеокадастр остался без руководителя: Кабмин уволил Шемелинец

Госгеокадастр остался без руководителя: Кабмин уволил Шемелинец
11:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Кабмин принял решение, что Людмила Шемелинец должна покинуть свою должность главы Госгеокадастра.

Кабинет министров освободил Людмилу Шемелинец от должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Текст соответствующего распоряжения Кабмина от 4 сентября обнародован на Правительственном портале.

"Уволить Шемелинец Людмилу Николаевну с должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 10 сентября 2019 по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

Должность главы службы была вакантной, поэтому Шемелинец исполняла обязанности руководителя Госгеокадастра.

В Луганской области правоохранители поймали чиновника-взяточника

В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку до 1 января провести полную кадровую перезагрузку самых коррумпированных органов государственной власти, среди которых был и "Госгеокадастр".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Кабмин, Людмила Шемелинець, Госгеокадастр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
02 Судьба здесь ни при чем: что говорят линии на ладонях
03 День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки
04 Освобождение украинцев: реакция звезд шоу-бизнеса (Фото, Видео)
05 Гороскоп на завтра, 8 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября
Начало рабочей недели в Украине будет теплым
Противник 7 сентября 14 раз бил по позициям ВСУ в зоне ООС
Противник 7 сентября 14 раз бил по позициям ВСУ в зоне ООС
Добрались до авто: Xiaomi представила автомобильный проекционный дисплей
Добрались до авто: Xiaomi представила автомобильный проекционный дисплей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь