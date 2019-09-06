В Луганской области правоохранители поймали чиновника-взяточника

Новости Украины:На Луганщине СБУ разоблачила на взятках чиновника Госгеокадастра.

На систематических взятках сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили одного из руководителей управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Луганской области и исполняющего обязанности директора коммунального предприятия Северодонецкого городского совета.

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, сотрудники СБУ установили, что чиновники требовали деньги от сертифицированных инженеров-землеустроителей специализированных предприятий. "За ежемесячную уплату неправомерной выгоды чиновники обещали представителям коммерческих структур не препятствовать их лицензионной деятельности, в частности, во время регистрации землеустроительной документации в госоргане", - говорится в сообщении.

Предприниматели должны перечислять деньги на банковский карточный счет исполняющего обязанности директора одного из коммунальных предприятий Северодонецкого горсовета. В конце месяца чиновники сводили количество подписанных и зарегистрированных документов и доводили до землеустроителей суммы взяток за их оформление.

"Ежемесячная общая сумма неправомерной выгоды составляла от шестидесяти до сотен тысяч гривень. Оперативники спецслужбы задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения взяток фигурантами дела", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников в рабочих кабинетах при получении очередной взятки.

В ходе санкционированных следственных действий обнаружены деньги, полученные незаконным путем, черновые записи, магнитные носители информации и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.