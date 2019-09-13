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Еврокомиссия хочет раскрыть механизмы ценообразования на основные продукты

Еврокомиссия хочет раскрыть механизмы ценообразования на основные продукты
04:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости Бизнеса:Еврокомиссия: Цены будут публиковаться с целью достижения большей ценовой эффективности.

Еврокомиссия объявила о намерении раскрыть механизмы ценообразования в отношении основных сельскохозяйственных товаров и обеспечить прозрачность формирования цены на базовые продукты на всех этапах – от производства и переработки до реализации.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Меры, согласованные сегодня, будут касаться мяса, молочных продуктов, вина, зерновых культур, а также зерна для отжима масла, производства протеина, фруктов и овощей, оливкового масла и сахарных продуктов. Представленные цены будут публиковаться с целью достижения большей ценовой эффективности и уменьшения административной нагрузки», - говорится в сообщении.

Какая стоимость продуктов по состоянию на 10 сентября 2019 года

Страны ЕС станут предоставлять соответствующие данные Еврокомиссии, которая будет обнародовать эту информацию на собственном агропромышленном портале и на обзорных порталах рынка Евросоюза.

Как ожидается, такие меры будут применяться с 1 января 2021 года.

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Еврокомиссия, Цена, Продукты, Стоимость, Ценообразование.
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