Еврокомиссия хочет раскрыть механизмы ценообразования на основные продукты

Новости Бизнеса:Еврокомиссия: Цены будут публиковаться с целью достижения большей ценовой эффективности.

Еврокомиссия объявила о намерении раскрыть механизмы ценообразования в отношении основных сельскохозяйственных товаров и обеспечить прозрачность формирования цены на базовые продукты на всех этапах – от производства и переработки до реализации.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Меры, согласованные сегодня, будут касаться мяса, молочных продуктов, вина, зерновых культур, а также зерна для отжима масла, производства протеина, фруктов и овощей, оливкового масла и сахарных продуктов. Представленные цены будут публиковаться с целью достижения большей ценовой эффективности и уменьшения административной нагрузки», - говорится в сообщении.

Страны ЕС станут предоставлять соответствующие данные Еврокомиссии, которая будет обнародовать эту информацию на собственном агропромышленном портале и на обзорных порталах рынка Евросоюза.

Как ожидается, такие меры будут применяться с 1 января 2021 года.