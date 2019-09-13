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Украина поднялась в рейтинге экономической свободы

Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
05:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости Бизнеса:Украина выросла на три позиции в рейтинге экономической свободы.

В глобальном рейтинге экономической свободы Украина поднялась на три позиции, однако остается единственным государством Европы в категории «экономически несвободных» стран мира.

Об этом свидетельствует рейтинг Fraser Institute.

Украина поднялась в рейтинге на три ступени - со 138-й на 135-ю.

Самая успешная из стран бывшего СССР - Эстония, она занимает 13-ю позицию.

Первые два места рейтинга занимают Гонконг и Сингапур. В десятку также входят Новая Зеландия, Швейцария, США, Ирландия, Великобритания, Канада, Австралия и Маврикий.

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А наихудшая ситуация с экономической свободой сложилась в таких странах: Ирак, Республика Конго, Египет, Сирия, Демократическая Республика Конго, Ангола, Алжир, Судан, Ливия и Венесуэла.

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Украина, Европа, Рейтинг, Fraser Institute.
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