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Борьба с коррупцией в Украине - главное для представителей МВФ

Борьба с коррупцией в Украине - главное для представителей МВФ
11:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Главной темой переговоров между Украиной и МВФ, в ближайшее дни, будет тема борьбы с коррупцией.

Тема антикорупционой системы Украины, станет основной во время встречи представителей Международного валютного фонда и украинским правительством. Такую информацию, во время брифинга, озвучил директор департаменту комунікацій МВФ Джерри Райс. Предает "РБК-Украина".

По его словам миссия МВФ прибила в столицу Украины чтобы провести ряд переговоров. Кроме этого, в планах миссии, обсудить планы нового правительства страны. Он также сообщил, сколько миссия МВФ пробудет в столице Украине. По его словам, представители МВФ будут находится в Киеве до 26 сентября. 

Также Джерри Райс подчеркнул, что в последние дни  состоится очень важная дискуссия которая будет касаться антикорупционной структуры. Чиновник из МВФ акцентировал внимание именно на этом вопросе поскольку, он и дальше будет очень важным в дискуссиях Украины с МВФ.

Миссия МВФ в Украине: подробности

Как сообщалось ранее, вопрос построения эффективной антикоррупционной инфраструктуры является критическим элементом переговоров о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Киев, Украина, МВФ, Коррупция.
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