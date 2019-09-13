"Мы ничего не боимся": Порошенко рассказал о допросе в ГБР

Новости Бизнеса:Петр Порошенко связал обыски у Гонтаревой с возможным вмешательством в работу Окружного суда по делу "Приватбанка".

Пятый президент Украины, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований высказался относительно работы Окружного административного суда Киева по делу "Приватбанка", а также обысками у бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

По словам Петра Порошенко, его систематические допросы в ГБР по делу вмешательства суда в производства "Приватбанка" связаны с обысками у Гонтаревой. Кроме этого, пятый президент посетовал на давление со стороны госбюро расследований.

Порошенко перед журналистами заявил, что не допустит давления на семью Гонтаревой в контексте обысков и сожжения автомобиля. Бывший президент настаивает на законности работы чиновников по национализации "Приватбанка", по его словам, она была "элементом защиты". Кроме этого, Порошенко заявил, что ничего не боится и продолжает твердо стоять на своей правоте.

Чомусь ДБР не поспішає зайнятися питаннями обшуку у колишньої голови Нацбанку пані Гонтаревої, спалення машини її дітей, тиску на її родину. Натомість пан Портнов і його оточення здійснюють тиск через питання націоналізації Приватбанку, використовуючи Державне бюро розслідувань. — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 сентября 2019 г.

Націоналізація @privatbankua була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни величезну суму грошей. Вона була здійснена в інтересах 20 млн вкладників. — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 сентября 2019 г.

Что касается допроса в ГБР, Порошенко заявил, что у него спрашивали об обстоятельства проведения заседаний Совета национальной безопасности для обсуждения рисков от принятия Окружным судом решений по отмене национализации крупнейшего банка страны.

Напомним, "Приватбанк", который до декабря 2016 года принадлежал олигарху Игорю Коломойскому и его партнеру Игорю Боголюбову, был успешно национализирован по рекомендациям СНБО.

В апреле 2019 года Окружной суд Киева признал национализацию банка и выводом его с рынка при участии государства. Кроме этого, суд отменил и другие решения относительно банка, в частности, "ball-in" - обмен средств банка на акции с дальнейшей продажей их госоргану — Министерству финансов. "Приватбанк", правительство Гройсмана и Нацбанк обжаловали решение суда в апелляции.