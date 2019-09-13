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Количество производства зерновых в Украине за 2019 год: неутешительный прогноз

Количество производства зерновых в Украине за 2019 год: неутешительный прогноз
18:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:США на миллион тонн понизили прогноз производства кукурузы и пшеницы в Украине.

Прогноз производства пшеницы и кукурузы в Украине в 2019 году был уменьшен на 0,5 млн тонн для каждой культуры.

Об этом сообщается в отчете Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture; USDA) “Всемирная оценка сельского хозяйства и предложения” за сентябрь 2019 года.

В связи с засушливыми погодными условиями в Украине в августе снижен прогноз производства кукурузы с 36,5 млн тонн до 36 млн тонн; пшеницы — с 29,2 млн тонн до 28,7 млн тонн.

В июле 2019 года USDA пересмотрело свои июньские прогнозы некоторых ключевых показателей зернового баланса Украины: прогноз производства кукурузы был повышен на 320 тыс. тонн до 33,32 млн тонн, прогноз производства пшеницы был снижен на 932 тыс. тонн — до 29,068 млн тонн.

Украина - лидер экспорта пшеницы в ЕС

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) 12 сентября сообщила об увеличении до 97,7 млн тонн прогноза производства зерновых и масличных культур (в августе прогнозировалось 95,2 млн тонн). В частности, прогноз производства пшеницы увеличился с 27,7 млн тонн (в соответствии с августовским прогнозом) до 28,3 млн тонн, кукурузы — с 34,5 млн тонн до 35,4 млн тонн.

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Украина, США, Зерновые, Пшеница, Прогноз, УЗА.
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