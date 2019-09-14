Украина договорилась с МВФ о займе в размере 5 миллиардов долларов

Новости Бизнеса:Программа, скорее всего, рассчитана на три года, однако переговоры продолжаются.

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о новом займе в размере около 5 млрд долларов. Об этом пишет "Экономическая правда" с ссылкой на Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Указанный займ заменит краткосрочную программу, которая помогла Украине пережить сложный год президентских и парламентских выборов", - пишет издание.

Вероятно, программа будет рассчитана на три года, сказали собеседники Bloomberg, которые попросили не называть своих имен, из-за того, что переговоры продолжаются.

Миссия МВФ прибыла в Киев в этом месяце, чтобы обсудить параметры новой программы, которая, вероятно, будет включать условия, требующие дальнейших шагов по борьбе с коррупцией, сокращению дефицита бюджета и либерализации рынка сельскохозяйственных земель.

Правительство заявило, что оно надеется достичь соглашения с МВФ в этом месяце, и до конца года начнется сотрудничество в рамках новой программы.