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Нацбанк и МВФ разрабатывают новую программу сотрудничества

Нацбанк и МВФ разрабатывают новую программу сотрудничества
14:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По информации Нацбанка, новая программа сотрудничества откроет дорогу к официальном и частичному финансированию.

Национальный банк Украины начал совместную работу с Международным валютным фондом над новой программой сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, состоялась первая встреча правления НБУ с миссией МВФ, прибывшей в Украину. Во встрече приняли участие глава НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Олег Чурий, а также представители миссии МВФ во главе с Роном ван Руденом.

В ходе встречи глава НБУ подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является крайне важным для поддержания макрофинансовой стабильности в Украине как залога дальнейшего проведения реформ, без которых невозможен долгосрочный рост украинской экономики.

Кроме того, сотрудничество с МВФ открывает Украине доступ к официальному и частному финансированию.

Представители Фонда, в свою очередь, выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программе сотрудничества.

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Как сообщалось ранее, очередная оценочная миссия МВФ начала свою работу в Киеве. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, правительство начинает переговоры с Фондом о новой программе, рассчитывая на ее старт к концу года.

В Национальном банке оценивают потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозируют получение первых 2 миллиардов до конца года.

Министр финансов Оксана Маркарова заявляла о том, что новая программа может стать последней, так как в дальнейшем наша страна сможет обходиться без поддержки МВФ.

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НБУ, МВФ, Нацбанк, Сотрудничество.
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