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Волкер: Позиция Украины на газовых переговорах гораздо сильнее, чем несколько лет назад

Волкер: Позиция Украины на газовых переговорах гораздо сильнее, чем несколько лет назад
21:52 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Волкер считает, что "газовые угрозы" РФ значат все меньше.

Позиция Российской Федерации в трехсторонних газовых переговорах с Украиной и ЕС сейчас намного слабее, чем еще несколько лет назад.

Об этом спецпредставитель США Курт Волкер заявил на пресс-конференции во время ежегодного форума "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

"Украина уже не покупает газ напрямую в РФ, используя спотовый рынок. Именно поэтому украинская позиция на этих переговорах гораздо сильнее, чем несколько лет назад",- считает Волкер.

"Конечно, РФ будет угрожать Украине и ЕС, пугая полным приостановлением транзита после окончания контракта в следующем году. Однако российские угрозы со временем весят все меньше и меньше",- добавляет спецпредставитель США.

Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским: ответ Волкера

Как известно, трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией состоятся в Брюсселе на следующей неделе.

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Украина, ЕС, Россия, Газовые переговоры, Курт Волкер.
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