Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским: ответ Волкера

Новости Украины:Волкер рассказал об основных ожиданиях от предстоящей встречи Трампа и Зеленского.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер рассказал об основных ожиданиях от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Волкер сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

В частности, спецпредставителя США спросили, чего следует ожидать от встречи Трампа и Зеленского.

"Я думаю, что вы можете ожидать очень решительное заявление о дальнейшей поддержке Соединенными Штатами Украины, поддержке с точки зрения суверенитета и территориальной целостности, поддержке процесса реформ, который уже осуществляется, также поддержке в отношении мира", - заявил Волкер.

"Мы надеемся, что можем быть полезными тем или иным образом для мира в Украине, в том числе, посредством выполнения Минских соглашений. Мы подтвердим нашу военную помощь, и поэтому, я думаю, что будет четкое сообщение, что мы глубоко вовлечены к попытке помочь Украине быть максимально успешной", - подчеркнул Волкер.

Напомним, Зеленский заявил о прекрасных отношениях с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявил, что Трамп и Зеленский должны сначала встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а дата встречи в Белом доме в Вашингтоне еще не определена.