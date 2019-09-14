Скачать
Суббота, 14.09.2019
Без "особых статусов": Пристайко рассказал о "максимальном предложении" для ОРДЛО
Без "особых статусов": Пристайко рассказал о "максимальном предложении" для ОРДЛО
Все наоборот: Президент Европарламента не приедет в Киев на встречу с Зеленским
Все наоборот: Президент Европарламента не приедет в Киев
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Facebook начал тестировать свой новый дизайн: что изменилось (Фото)
Facebook начал тестировать свой новый дизайн: что изменилось (Фото)

Волкер об участии США в "нормандских" переговорах: Вопрос на самом деле не в формате

Волкер об участии США в "нормандских" переговорах: Вопрос на самом деле не в формате
18:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Волкер и Сурков работают над будущей встречей.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о подготовке встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Об это Волкер сказал на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

"Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу. Надеюсь, в скором времени это удастся", - сказал он. 

Волкер: РФ не продемонстрировала политической воли, для завершения войны на Донбассе

Волкер уточнил, что в случае необходимости США могли бы также стать частью переговорного процесса, расширив "нормандский формат".

"Вопрос на самом деле не в формате. Мы поддерживаем "нормандский формат". Мы напрямую и часто общаемся с Францией, Германией, Украиной и у нас также есть канал двусторонней связи с Россией. Проблема в позиции России, которую они высказывают на таких встречах", - пояснил дипломат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Украина, США, Франция, Россия, Нормандский формат, Курт Волкер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
03 Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)
04 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
05 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Зеленский хочет развести войска по всей линии разграничения
Инспекция моста: к Зеленскому в троллейбус &quot;набилось&quot; куча народа (Видео)
К Зеленскому в троллейбус "набилось" куча народа (Видео)
Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября
Стоит ли доставать теплые вещи из шкафа: прогноз погоды на 15 сентября
SpaceX опубликовала ролик, на котором тестируется спасательная система Crew Dragon (Видео)
SpaceX опубликовала ролик, на котором тестируется спасательная система Crew Dragon (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь