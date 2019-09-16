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На оборону в 2020 году планируют выдать 246 млрд

На оборону в 2020 году планируют выдать 246 млрд
10:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Кабмин предусматривает на безопасность и оборону в бюджете Украины 246 млрд. грн. на 2020 год .

Кабинет министров Украины предлагает в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотреть на безопасность и оборону 245,8 млрд грн.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова 15 сентября в ходе брифинга после заседания правительства. "Безопасность и оборона имеют один из наиболее высоких приоритетов. 245,8 млрд в 2020 году мы планируем на разных распорядителей, которые задействованы в безопасности и обороне", - сказала она.

Также министр добавила, что не вся вышеупомянутая цифра перераспределена по распорядителям средств: в проекте государственного бюджета на 2020 год появилась новая статья - средства, которые должен перераспределить Совет национальной безопасности и обороны.

Гончарук: Украина в последний раз принимает бюджет на год

В госбюджете на 2019 год на безопасность и оборону предусмотрено 209,5 млрд грн.

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Все по теме:

Госбюджет, Кабмин, Минобороны Украины, Министр финансов, Оксана Маркарова.
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